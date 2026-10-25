Купе-кроссовер с турбомотором, рассчитанным на бензин АИ-92, и адаптацией к России: Changan UNI-Z официально выйдет на отечественный рынок ⁠ 1

Changan готовит к выходу на российский рынок купе-кроссовер UNI-Z. Цены, комплектации и сроки начала продаж компания объявит позднее.

Длина автомобиля составляет 4718 мм, колесная база — 2780 мм, а дорожный просвет —179 мм. Объем багажника равен 638 литрам, а при сложенных задних сиденьях увеличивается до 1425 литров. В зависимости от комплектации предусмотрен электропривод двери багажника.

Кроссовер оснащается 1,5-литровым турбомотором Blue Core NE1.5T мощностью 147 л. с. и крутящим моментом 280 Н·м. Двигатель работает на бензине АИ-92 в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач и приводит передние колеса. Заявленный расход топлива (по циклу CLTC) — 7,4 л на 100 км.

В оснащении — цифровая панель приборов, медиасистема с экраном диагональю 14,6 дюйма, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, панорамная крыша с люком, вентиляция передних сидений, аудиосистема Sony с восемью динамиками и беспроводная зарядка смартфона, шесть подушек безопасности (в топовой версии), встроенный видеорегистратор и электронные помощники (адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон и предупреждение об опасности при открытии дверей).

Особое внимание уделено подготовке к российской зиме. Уже в базовой версии предусмотрены подогрев руля, лобового стекла, передних сидений и подушек заднего ряда, а также дистанционный запуск двигателя с ключа. Объем бачка стеклоомывателя увеличен до пяти литров, наружные панели кузова и дверные проемы оцинкованы, а колесные арки защищены пластиковыми подкрылками.