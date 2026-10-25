Учёные предложили способ обнаруживать «зеркальную жизнь» до того, как такие организмы будут созданы

Учёные из Университета Стратклайда и Даремского университета в Великобритании предложили метод обнаружения гипотетической «зеркальной жизни» — организмов, молекулы которых имеют противоположную пространственную конфигурацию по сравнению с молекулами земных живых существ. Такие самовоспроизводящиеся организмы ещё не созданы, однако специалисты предупреждают, что их появление может повлечь серьёзные последствия для здоровья людей, сельского хозяйства и экосистем. Работа описывает способ выявлять подобную биологию, если она когда-либо появится.

В основе метода лежит хиральность — свойство молекул существовать в двух зеркальных формах, которые не совмещаются друг с другом так же, как левая и правая руки. В известных земных организмах белки состоят преимущественно из аминокислот одной пространственной конфигурации, а ДНК и РНК содержат сахара противоположной конфигурации. У гипотетической зеркальной жизни эти особенности были бы обращены. Из-за различий в молекулярном устройстве такие организмы взаимодействовали бы с другими живыми существами иначе, чем обычные микроорганизмы.

Исследователи предлагают использовать круговую поляризацию люминесценции (CPL) — особенность, позволяющую получать информацию о пространственном устройстве молекул. Для этого предполагается применять флуоресцентные маркеры, которые связываются с определёнными структурами клетки, включая мембраны и нуклеиновые кислоты. При возбуждении маркеры испускают свет с характерными поляризационными свойствами. Совокупность таких сигналов может сформировать молекулярный «отпечаток», позволяющий отличить привычную биологию от её зеркального варианта.

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Чтобы снизить вероятность ошибочной идентификации, авторы предлагают анализировать сигналы от нескольких маркеров, нацеленных на разные клеточные структуры, а не полагаться на один показатель. Для измерений можно адаптировать существующие приборы: специализированные микроскопы, камеры и анализаторы биологических образцов. Технологии регистрации круговой поляризации люминесценции уже продемонстрированы в лабораторных условиях, однако полноценную систему обнаружения зеркальной жизни ещё не создали и не проверили.

Опасения связаны с тем, что зеркальные микроорганизмы могут оказаться менее уязвимыми для некоторых естественных биологических механизмов защиты и хуже включаться в привычные экологические взаимодействия. В частности, если не будет способа эффективно сдерживать их размножение, то численность зеркальных бактерий потенциально может резко возрасти. Ранее специалисты также предупреждали о возможных рисках для людей, животных, растений и окружающей среды и в связи с этим обсуждаются ограничения исследований, направленных на создание самовоспроизводящейся зеркальной жизни.

Авторы подчёркивают, что предложенный метод — предупредительная мера, а не готовая система биологического контроля. Его преимущество состоит в том, что принцип обнаружения можно развивать и проверять на существующих биологических материалах, не создавая опасные организмы ради эксперимента.