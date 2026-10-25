5200 мАч, экран 2К, 200 Мп и защита IP68. Раскрыты характеристики Samsung Galaxy S27 Pro

Мощность проводной зарядки составит 60 Вт

Samsung Galaxy S27 Pro станет совершенно новой моделью в линейке флагманов Samsung — и сейчас инсайдер Дебаян Рой раскрыл характеристики устройства.

5200 мАч, экран 2К, 200 Мп и защита IP68. Раскрыты характеристики Samsung Galaxy S27 Pro
Источник изображения: Android Headlines

По данным информатора, смартфон получит 6,6-дюймовый экран AMOLED с разрешением 2K, частотой обновления 120 Гц, новым материалом M16, антибликовым покрытием и функцией Privacy Display.

В основе устройства, согласно утечке, будет лежать процессор Exynos 2700. Основная камера получит разрешение 200 Мп и оптическую стабилизацию. Её дополнят 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и модулем с телеобъективом и 12-мегапиксельным датчиком. Разрешение фронтальной камеры составит 16 Мп.

По данным инсайдера, ёмкость аккумулятора составит 5200 мА·ч. Смартфон сможет заряжаться по кабелю мощностью до 60 Вт, мощность беспроводной зарядки составит до 25 Вт. Также заявлены USB 3.2 и защита от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.

Galaxy S27 Pro, по предварительной информации, предложат с 12 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ флеш-памяти. Ожидаемая стоимость базовой версии — $1400.

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Мобильные телефоныSamsungИсточники:Debayan Roy

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