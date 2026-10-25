NASA запустило две ракеты Black Brant IX на высоту 270 км

Они отправились к границе космоса с научными приборами

NASA запустило две геофизические ракеты Black Brant IX с полигона Покер-Флэт на Аляске. Пуски состоялись 20 и 22 октября, оба аппарата поднялись на высоту около 270 км. Ракеты несли научную аппаратуру для изучения ультрафиолетового излучения и проведения физических экспериментов.

NASA запустило две ракеты Black Brant IX на высоту 270 км
Источник изображения: ИИ Gemini

Первый запуск прошёл 20 октября в 10:07 по московскому времени. На борту находилась установка INFUSE II (Integral Field Ultraviolet Spectroscopic Experiment), предназначенная для изучения ультрафиолетового излучения звёзд. Подготовкой миссии занимались специалисты Колорадского университета.

Вторую ракету запустили 22 октября в 08:30 мск. Её полезная нагрузка DUST III (Determining Unknown yet Significant Traits) предназначалась для физических экспериментов. Проект подготовили специалисты NASA совместно с Японским агентством аэрокосмических исследований JAXA.

Обе ракеты достигли максимальной высоты около 270 км. Геофизические ракеты позволяют проводить исследования в верхних слоях атмосферы и ближнем космосе, доставляя научные приборы на высоту, недоступную для обычных самолётов, но не требуя запуска полноценного спутника.

Наука и космосNASAкосмосНаукаИсточники:Летопись космической эры

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