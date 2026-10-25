Самый дорогой Cadillac Escalade в истории: юбилейный внедорожник оценили в 240 тыс. долларов — покупатель сам сможет выбрать VIN-номер

Cadillac представила юбилейную версию внедорожника Escalade-V, приуроченную к 125-летию марки. Новинка выйдет ограниченным тиражом в 252 экземпляра и будет стоить $240 тыс. (около 19,3 млн рублей). Необычная особенность спецверсии — каждый покупатель сможет самостоятельно выбрать VIN-номер автомобиля.

Внешне юбилейный Escalade-V отличается 24-дюймовыми колёсными дисками с синими тормозными суппортами. Элементы кузова, включая решётку радиатора, бамперы и корпуса боковых зеркал, получили отделку карбоном. Дополняет оформление специальная подсветка порогов. Салон выполнен в чёрно-серой гамме с синими акцентами, отсылающими к гоночным моделям Cadillac. Синим цветом выделены, в частности, ремни безопасности и строчка на сиденьях.

Под капотом установлен 6,2-литровый бензиновый двигатель V8 мощностью 692 л. с. Внедорожник оснащён полным приводом и разгоняется до 100 км/ч за 4,5 секунды.