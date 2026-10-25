Airbus A220 станет первым в мире пассажирским самолетом с навигацией без GPS

Он получит инерциальную систему от Safran

Airbus A220 станет первым коммерческим пассажирским самолётом, на котором установят инерциальную навигационную систему SkyNaute от Safran Electronics & Defense. Она позволит самолёту определять своё положение и сохранять заданную траекторию даже при потере спутникового сигнала или попытках его подмены.

Airbus A220 станет первым в мире пассажирским самолетом с навигацией без GPS
Источник изображения: Airbus

SkyNaute объединяет инерциальную навигацию с данными глобальных спутниковых систем (GNSS). По заявлению Safran, система продолжает работать, если спутниковые сигналы недоступны, подавляются помехами или подвергаются спуфингу — подмене ложными навигационными данными.

В основе SkyNaute лежит гироскоп с полусферическим резонатором (HRG). В нём нет механических деталей, подверженных износу, что должно обеспечивать длительную работу и высокую надёжность.

До сих пор SkyNaute выбирали для оснащения европейских военных самолётов, вертолётов и беспилотников. Установка на Airbus A220 станет первым применением системы на коммерческом пассажирском авиалайнере. Safran планирует к 2032 году увеличить ежегодный выпуск SkyNaute с 10 тыс. до 30 тыс. единиц.

АвиацияAirbusавиаИсточники:AviaNews

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