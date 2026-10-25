Смотреть сериалы и листать TikTok теперь можно прямо на себе: учёные встроили экран в рукав

Учёные из Национального университета Сингапура разработали ткань со встроенным сенсорным экраном. Она способна отображать изображения и видео, реагировать на прикосновения и подключаться к другим устройствам по Bluetooth. При этом материал остаётся гибким, воздухопроницаемым и пригодным для машинной стирки. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature 21 октября 2026 года.

Разработку создала команда под руководством доцента Турала Худиева из Колледжа дизайна и инженерии. В основе технологии лежат специальные электронные волокна, которые одновременно работают как пиксели и датчики касания. Исследователи встроили тысячи микросхем в нить толщиной около 1 мм и длиной 10 м. Для этого они разработали способ соединения электронных компонентов непосредственно внутри волокна, используя лазерную обработку и расплавленный припой.

В демонстрационном образце 54 таких волокна вшили в рукав одежды. Каждое содержит 96 светодиодов, а вместе они формируют дисплей разрешением 96 × 54 пикселя размером 168 × 105 мм. Экран обновляет изображение с частотой 30 кадров в секунду и поддерживает 8-битную глубину цвета. Под светодиодами расположен чувствительный к прикосновениям слой: при нажатии он определяет место касания и позволяет подсветить соответствующий пиксель. Система способна распознавать несколько одновременных прикосновений.

Помимо дисплея, в ткань встроили волокна с микрофоном, динамиком и датчиками движения, температуры, освещённости. Прототип умеет запускать калькулятор, показывать фотографии, воспроизводить видео, работать как компас и принимать изображения по Bluetooth. Он также реагирует на голосовые команды, автоматически регулирует яркость и может измерять температуру тела, если соответствующий датчик расположен под мышкой.

Испытания показали, что материал сохраняет почти неизменные яркость и чувствительность к касаниям после 50 стирок с моющим средством в обычной стиральной машине и 1000 циклов сгибания вокруг радиуса 5 мм. По воздухопроницаемости ткань сопоставима с хлопком, а её характеристики соответствуют установленным ограничениям безопасности при контакте с кожей.

В перспективе технология может использоваться для создания одежды, которая позволит взаимодействовать с цифровыми устройствами и получать данные о состоянии организма без отдельного экрана. Исследователи рассчитывают увеличить разрешение дисплеев, расширить возможности встроенных датчиков и добавить обработку данных с помощью искусственного интеллекта.