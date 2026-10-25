С начала 2029 года в России перепродали более миллиона подержанных европейских авто

Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz: названы самые популярные европейские марки с пробегом в России ⁠ 2

За девять месяцев 2026 года в России перепродали 1 005 526 легковых автомобилей европейских марок с пробегом — на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На них пришлось 22,3% российского рынка подержанных машин. По доле продаж европейские бренды уступили японским (27,1%) и российским (25%). Об этом рассказал глава «Автостата» Сергей Целиков.

Самыми популярными остаются немецкие марки, на которые приходится 13,6% всего рынка. Лидирует Volkswagen с 209 тыс. перепроданных автомобилей. Далее следуют BMW (125 тыс.), Mercedes-Benz (112 тыс.) и Audi (79 тыс.).

Французские бренды занимают 4,6% рынка. За девять месяцев россияне перепродали 152 тыс. автомобилей Renault, 34 тыс. Peugeot и 19 тыс. Citroen. На чешскую Skoda пришлось 2,2% рынка, или около 98 тыс. машин.

Британские марки суммарно заняли 0,6% рынка подержанных автомобилей — около 29 тыс. единиц. Доля шведской Volvo составила 0,5% (22 тыс.), а итальянских брендов — чуть более 0,1%, или примерно 9,5 тыс. автомобилей.