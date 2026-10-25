Итальянская компания Generative Bionics строит первый в Европе центр для непрерывной тренировки человекоподобных роботов с помощью цифровых двойников и инфраструктуры AMD

ИИ-роботов начнут обучать на полигоне, который копирует реальность физически и в симуляции ⁠ 2

Компания Generative Bionics приступила к созданию в Италии первого в Европе масштабного центра для тренировки физического искусственного интеллекта. Объект площадью 5000 квадратных метров получит название «фабрика физических ИИ-данных» и заработает к четвёртому кварталу 2027 года. Он станет первым звеном в сети из трёх аналогичных полигонов, два из которых построят в других странах.

Концепция предполагает работу флота роботов Gene.01 в максимально приближенных к реальности промышленных декорациях. Роботы будут выполнять задачи, генерируя физические данные, которые затем станут основой для цифровых двойников на вычислительных кластерах AMD. Там сценарии повторят в тысячах вариаций: со сменой планировки, объектов, материалов, освещения и нештатных ситуаций.

Источник изображения: Generative Bionic

Оптимизированные в симуляции «модели мира» вернут обратно в «железо» для валидации, замыкая цикл «реальность — симуляция — реальность».

Инфраструктурой заведует архитектура AMD Helios rack-scale, которая обеспечит параллельный запуск симуляций и тренировку физических ИИ-моделей. Сотрудничество — логичное продолжение партнёрства: венчурное подразделение AMD участвовало в раунде на 70 миллионов евро, а процессоры того же производителя уже работают на борту самого робота Gene.01.

Глава Generative Bionics Даниэле Пуччи называет «фабрику» инфраструктурой, которая создаёт уровень «интеллекта действия», прежде чем робот попадёт к заказчику. AMD, в свою очередь, называет этот проект шагом к укреплению технологического суверенитета Европы в сфере ИИ и роботизации.