GTA VI на ПК может выйти быстрее, чем когда-либо в современной истории серии

Игра GTA VI может выйти на ПК заметно раньше, чем ожидалось. Согласно данным GamesBeat, Rockstar планирует выпустить игру на этой платформе уже в первом квартале 2027 года.

Учитывая, что на консолях проект выйдет 19 ноября, получится, что разрыв между платформами составит всего от полутора до без малого пяти месяцев.

Если информация подтвердится, это будет самый короткий разрыв в истории серии. Впрочем, на самом деле обычно Rockstar ждала не так уж и долго.

Дело в том, что в случае GTA V разрыв составлял 574 дня. RDR 2 на ПК пришлось ждать 375 дней. Так как это последние две игры этих основных серий студии, у многих пользователей в голове отложилось, что Rockstar всегда ждёт очень долго. Исторически же это не так. GTA III, Vice City и San Andreas выходили на ПК спустя всего 197-224 дня после выхода на приставках. Да, это всё ещё больше, чем может быть у GTA VI, но в два-три раза быстрее, чем в случае с GTA V.

Первые две части GTA для статистики рассматривать не стоит, так как это были совершенно иные игры в иные времена.

Источник говорит, что Rockstar заинтересована как можно быстрее использовать все источники для получения дохода.

Напомним, недавно в Сети появился слух, что GTA VI выйдет на ПК в день релиза на консолях, но необычным способом, а через облачный сервис Xbox Cloud Gaming. Однако эту информацию быстро опровергли в самой Xbox.