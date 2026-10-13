Полноценный компьютер на Ryzen AI 400 внутри обычной клавиатуры. HP представила EliteBoard G2a

Сильно дороже

Компания HP выпустила клавиатуру-компьютер EliteBoard G2a. Это второе поколение подобного продукта, и новинка основана на гибридных процессорах Ryzen AI PRO 400.

Если точнее, в основе может лежать Ryzen AI 5 PRO 435 либо Ryzen AI 7 PRO 450. Таким образом, производительность будет вполне неплохой, и даже в игры поиграть на таком ПК будет возможно, пусть и с оговорками.

При этом габариты составляют всего 358,1 × 118,7 × 17,9 мм при массе 670 г. То есть визуально это фактически просто клавиатура, а что касается массы, так многие механические клавиатуры тяжелее без всяких компьютерных компонентов внутри.

Полноценный компьютер на Ryzen AI 400 внутри обычной клавиатуры. HP представила EliteBoard G2a
Источник изображения: Videocardz

Устройство может оснащаться до 64 ГБ ОЗУ, SSD объёмом до 2 ТБ, а из остального можно выделить Wi-Fi 7, USB4, Bluetooth 6.0 и опциональную батарею ёмкостью 32 Втч. Правда, ровно всё то же самое было в прошлом поколении, разве что процессоры были из линейки Ryzen AI 300, и их выбор был больше (на одну модель).

Стоит новинка немало. Базовая конфигурация обойдётся в 3030 долларов, и это почти вдвое больше стартовой цены модели первого поколения.

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