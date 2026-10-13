Apple представила более дорогую Apple TV 4K с Siri AI

Новая приставка получила SoC A19, встроенные микрофоны для голосового управления и пульт с поиском через «Локатор»

Компания Apple представила новое поколение приставки Apple TV 4K с поддержкой Siri AI. Устройство также получило обновлённый пульт ДУ и поддержку объёмного звука с подключением четырёх колонок HomePod.

Голосовой помощник Siri AI сможет не только находить фильмы и сериалы, но и отвечать на общие вопросы. Ответы будут отображаться в углу экрана, не перекрывая просматриваемый контент. Благодаря встроенным микрофонам дальнего действия управлять Siri можно будет без пульта. Приставка также сможет учитывать информацию с iPhone пользователя, например находить сериал, о котором ему написали в сообщении.

Обновлённый пульт поддерживает сервис «Локатор». Кроме того, его можно попросить издать звуковой сигнал через Siri, чтобы быстрее найти потерявшийся аксессуар.

Ещё одним нововведением стала поддержка организации домашнего кинотеатра на базе четырёх колонок HomePod. Ранее Apple TV 4K позволяла объединять в стереопару только две колонки. Новая возможность совместима с HomePod второго поколения и HomePod mini 2.

В США стоимость приставки составит $300 — на $100 больше стартовой цены предыдущей модели. Предзаказы открываются 13 октября, а продажи начнутся 13 ноября 2026 года.