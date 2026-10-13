Apple представила умный домашний центр HomeView с экраном на 7 дюймов

Компания Apple представила умный домашний центр HomeView с 7-дюймовым экраном Liquid Retina и голосовым помощником Siri на базе ИИ. Устройство предназначено для управления умным домом, видеозвонков и доступа к персональной информации.

Новинка получила алюминиевый корпус, а дисплей соединён с куполообразной акустической системой шарниром из нержавеющей стали. Устройство можно разместить на кухонной столешнице, прикроватной тумбе или другом столе. Также предусмотрена версия с настенным креплением.

Экран поддерживает технологию True Tone и автоматически регулирует яркость в диапазоне от 0,3 до 500 нит. Интерфейс меняется в зависимости от расстояния до пользователя: издалека отображается крупная и простая информация, а при приближении становятся доступны более подробные элементы.

HomeView распознаёт лица и подстраивает интерфейс под конкретного человека. Система Apple Intelligence использует персональные данные с iPhone для выполнения запросов, при этом компания обещает сохранять конфиденциальность информации пользователей. Устройство также поддерживает видеозвонки FaceTime.

Стоимость HomeView составляет $300. Предзаказы открылись 13 октября, а продажи начнутся 13 ноября 2026 года. Устройство будет доступно в серебристом, светло-золотистом, розовом и тёмно-сером цветах.