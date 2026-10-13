Apple представила HomePod mini 2 с ИИ и светомузыкой

Компания Apple представила новую версию умной колонки HomePod mini 2 стоимостью $149. Устройство получило чип S10, обновлённую систему обработки звука и поддержку новых возможностей Siri на базе искусственного интеллекта.

Чип S10 в реальном времени регулирует динамический диапазон, громкость и акустические параметры. Функция Sound Glow позволяет верхней панели колонки светиться и менять анимацию в такт музыке. Цвета подсветки подбираются с учётом обложки альбома, а интенсивность свечения реагирует на низкие и высокие частоты.

Четыре HomePod mini 2 можно объединить в систему объёмного звучания при подключении к новой Apple TV 4K. Устройства определяют своё расположение в комнате и автоматически настраивают звук. Колонку также можно использовать в качестве динамика для Mac.

Обновлённая Siri AI появится позднее в составе программного обновления. Для её работы потребуется совместимый iPhone или iPad. Ассистент сможет распознавать до шести пользователей по голосу и предоставлять персонализированную информацию, включая сообщения.

HomePod mini 2 поддерживает управление устройствами умного дома и распознавание звуков сигнализации дыма и угарного газа с отправкой уведомлений.

Продажи начнутся 30 октября 2026 года. Колонка будет доступна в пяти цветах: розовом, зелёном, синем, белом и «полночь». Цена составит $150.