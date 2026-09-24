Представлен первый в мире блок питания ATX с сертификацией 80 Plus 230V Ruby

Компания FSP Group, один из лидеров в области архитектуры источников питания, официально объявила о выпуске первого в мире блока питания ATX мощностью 850 Вт, сертифицированного по стандарту 80 Plus 230V Ruby — наивысшему в отрасли показателю энергоэффективности.

В ответ на требования регламента ЕС ErP Lot 9, устанавливающего минимальный уровень эффективности Titanium для блоков питания центров обработки данных, этот продукт превосходит этот порог благодаря революционной эффективности уровня Ruby.

Производитель заявил, что он устанавливает новый стандарт энергоэффективности и сокращения выбросов углерода, создавая исключительный эталон для высокопроизводительных рабочих станций ИИ и узлов периферийных вычислений.

Данный продукт имеет номинальную мощность 850 Вт, использует стандартную конфигурацию выходного напряжения AC-ATX и оснащен 80-мм промышленным вентилятором с терморегулированием.

Такие БП предназначены для центров обработки данных следующего поколения, узлов периферийных вычислений и высокопроизводительных рабочих станций для искусственного интеллекта.