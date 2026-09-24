Всего 2,2 млн рублей за популярный кроссовер с классическим «автоматом». Объявлена стоимость бюджетного Belgee X50

Belgee объявила российскую цену обновленного кроссовера X50 с атмосферным двигателем и классическим шестиступенчатым «автоматом». Новинка будет стоить 2,2 млн рублей — на 120 тысяч рублей дешевле самой доступной версии X50+.

Обновленный X50 предложен в единственной комплектации Active. Под капотом установлен знакомый по седану Belgee S50 четырехцилиндровый атмосферный двигатель объемом 1,5 литра мощностью 122 л.с. Он работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Заявленный расход бензина в смешанном цикле составляет 7 л на 100 км.

Автомобиль оснащен 16-дюймовыми легкосплавными дисками с шинами 215/65 R16. Также в оснащении обычные (галогенные) фары и светодиодные дневные ходовые огни, зеркала с электрорегулировкой и обогревом, запуск двигателя кнопкой, дистанционный запуск (с ключа), кондиционер, круиз-контроль, датчик света, камера заднего вида и задний парктроник. Приборная панель сочетает аналоговые шкалы с 3,5-дюймовым дисплеем, медиасистема — с 8-дюймовый сенсорным экраном, Bluetooth и возможностью интеграции с iPhone. Аудиосистема — лишь с четырьмя динамиками. Зато предусмотрен расширенный пакет обогревов: подогреваются передние сиденья, руль, форсунки стеклоомывателя и зона покоя дворников. Объем бачка омывателя увеличен до пяти литров.

Кроссовер получил четыре подушки безопасности, ABS, систему стабилизации, противобуксовочную систему и ассистенты движения на подъеме и спуске. Есть контроль давления в шинах, «ЭРА-ГЛОНАСС», иммобилайзер и сигнализация. Пассажиры второго ряда получили отдельные воздуховоды, центральный подлокотник с подстаканниками и разъем для зарядки устройств. Водительское кресло регулируется механически в шести направлениях, пассажирское — в четырех.