Появилось первое сравнение Xiaomi 18 Pro с Samsung Galaxy S26 Ultra: как флагманы показали себя в режиме приватного экрана

Ice Universe сравнил режим приватности экрана в Xiaomi 18 Pro и Galaxy S26 Ultra, протестировав оба смартфона с разных углов обзора. По словам инсайдера, флагман Samsung гораздо сильнее ограничивает видимость содержимого для людей, находящихся сбоку от владельца.

На Galaxy S26 Ultra при включенном режиме приватности изображение с боковых и других непрямых углов становится крайне трудно различимым. За счет этого содержимое экрана практически скрывается от окружающих, даже если человек находится достаточно близко к смартфону.

У Xiaomi 18 Pro ситуация заметно отличается: даже после активации режима приватности изображение остается достаточно хорошо различимым при многих углах обзора. В результате функция действительно ограничивает видимость экрана, но делает это менее эффективно.

Ice Universe отмечает, что если оценивать исключительно способность дисплея скрывать информацию от окружающих, Galaxy S26 Ultra обеспечивает более сильный эффект приватности.