Появилось первое сравнение Xiaomi 18 Pro с Samsung Galaxy S26 Ultra: как флагманы показали себя в режиме приватного экрана

Ice Universe обнаружил существенную разницу в эффективности режима защиты от посторонних взглядов

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Ice Universe сравнил режим приватности экрана в Xiaomi 18 Pro и Galaxy S26 Ultra, протестировав оба смартфона с разных углов обзора. По словам инсайдера, флагман Samsung гораздо сильнее ограничивает видимость содержимого для людей, находящихся сбоку от владельца.

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Источник изображения: UniverseIce

На Galaxy S26 Ultra при включенном режиме приватности изображение с боковых и других непрямых углов становится крайне трудно различимым. За счет этого содержимое экрана практически скрывается от окружающих, даже если человек находится достаточно близко к смартфону.

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Источник изображения: UniverseIce

У Xiaomi 18 Pro ситуация заметно отличается: даже после активации режима приватности изображение остается достаточно хорошо различимым при многих углах обзора. В результате функция действительно ограничивает видимость экрана, но делает это менее эффективно.

Фото 1
Источник изображения: UniverseIce

Ice Universe отмечает, что если оценивать исключительно способность дисплея скрывать информацию от окружающих, Galaxy S26 Ultra обеспечивает более сильный эффект приватности.

Даже при выключенном режиме конфиденциальности углы обзора у Xiaomi 18 Pro заметно уже, чем у Galaxy S26 Ultra. Это хорошо видно на видео. Это немного досадно. Xiaomi сделала разницу между включенным и выключенным режимом конфиденциальности относительно небольшой. Даже при выключенном режиме дисплей сохраняет некоторые характеристики, связанные с защитой конфиденциальности, поэтому яркость и видимость заметно снижаются при просмотре под углом. Другими словами, в обычном режиме все равно создается ощущение, что применен легкий фильтр конфиденциальности. Плюс в том, что переход между двумя режимами менее резкий. Компромисс в том, что даже когда вам вообще не нужна защита конфиденциальности, вы все равно теряете часть угла обзора.  
Ice Universe
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