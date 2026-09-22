Alibaba замахнулась на ИИ-модель до 10 трлн параметров

Qwen 4.5 и Qwen 5 могут стать основой следующего поколения моделей Alibaba

Alibaba планирует создать новую модель искусственного интеллекта с 5–10 трлн параметров, заявил гендиректор компании Эдди Ву на конференции Apsara в Ханчжоу.

Команда Qwen продолжает работать над архитектурой и оптимизацией данных, стремясь научить модели решать более сложные задачи с длинным горизонтом планирования и приблизиться к уровню искусственного сверхинтеллекта.

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Согласно заявлению Alibaba, следующая модель Qwen 4 уже находится в процессе обучения, а будущие Qwen 4.5 и Qwen 5 должны масштабироваться до 5–10 трлн параметров. Для сравнения, нынешняя флагманская Qwen 3.8 Max насчитывает 2,4 трлн параметров. Таким образом, новая система может оказаться примерно в 2–4 раза крупнее.

Одновременно Alibaba представила новый ИИ-чип Zhenwu V900 и продолжает расширять инфраструктуру дата-центров, целясь в суммарную мощность более 20 ГВт.

По словам Ву, собственный суперузел M890 уже способен обеспечивать работу моделей с более чем 2 трлн параметров — такой уровень возможностей, по его оценке, доступен лишь «горстке компаний» в мире.