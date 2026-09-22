iPhone 18 Pro с 1 ТБ флеш-памяти сильно тормозит после заполнения кэша — скорость может упасть до 1,1 МБ/с

«Если бы это произошло практически с любым флагманским брендом Android, негативная реакция, вероятно, уже была бы огромной»

Apple, по данным Ice Universe, активно использует память QLC NAND в версиях iPhone 18 Pro на 1 и 2 ТБ.

Эта технология позволяет увеличить плотность хранения и снизить стоимость производства, но уступает TLC по скорости длительной записи и ресурсу. В обычных сценариях разница практически незаметна: при наличии свободного SLC-кэша накопитель способен выдавать более 3000 МБ/с.

Если бы это произошло практически с любым флагманским брендом Android, негативная реакция, вероятно, уже была бы огромной. Ice Universe

Ситуация меняется после исчерпания кэша. В тесте HOMOLAB средняя скорость прямой записи в QLC на iPhone 18 Pro Max с 1 ТБ составила около 79,4 МБ/с, а минимальная — примерно 25,6 МБ/с.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

При заполнении накопителя примерно на 60% SLC-кэш сократился с 250 до 58 ГБ, а средняя скорость записи упала до 45 МБ/с. В экстремальном сценарии показатель достиг всего 1,1 МБ/с. В смешанном тесте чтения и записи 512-ГБ версия с TLC набрала 11 285 баллов против 8168 у QLC, что примерно на 38% меньше.

Особенно заметно это может быть у владельцев старших конфигураций, которые чаще работают с большими файлами. Запись длительного ProRes или 4K-видео, перенос массивов данных, пакетная обработка фотографий и видео и высокая заполненность накопителя создают именно те условия, в которых преимущества QLC по плотности хранения оборачиваются существенно более низкой скоростью записи.