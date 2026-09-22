Экран, Wi-Fi 6, до 32 устройств и аккумулятор на 3000 мА•ч. ZTE продала более 3 млн портативных Wi-Fi-роутеров серии U10
Серия мобильных устройств получила новую модель U10 S Pro
Компания ZTE Terminals сообщила, что совокупные мировые продажи портативных Wi-Fi-устройств серии U10 превысили 3 млн единиц.
Линейка рассчитана на сценарии, где требуется быстрый мобильный интернет без привязки к стационарной сети: поездки, автомобильные путешествия, отдых на природе, игры, временные мероприятия и прямые трансляции.
Новая модель ZTE U10 S Pro уже поступила в продажу. Роутер поддерживает одновременное подключение до 32 устройств и работает с сетями 4G China Mobile и China Unicom. Также заявлена поддержка Wi-Fi 6, а максимальная скорость передачи данных достигает 229 Мбит/с.
Устройство оснащено съемным аккумулятором на 3000 мА•ч, которого хватает примерно на 10 часов работы в обычных условиях. Габариты составляют 108 × 59,8 × 18,9 мм.
На корпусе установлен круглый экран, отображающий состояние подключения, скорость передачи данных, расход трафика и список подключенных устройств.
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