«Билайн» сохранит интернет даже при минусе на счёте: запущен «безлимит pro»

Ограничений по скорости и объёму трафика при этом нет

Оператор «Билайн» запустил новую опцию «безлимит pro» для пользователей подписок bee. Она позволяет пользоваться мобильным интернетом без ограничений по объёму трафика и скорости, даже если баланс телефона стал отрицательным.

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После окончания средств на счёте доступ к интернету сохраняется ещё на семь дней. При этом ограничения на скорость и количество передаваемых данных не вводятся.

«Безлимит pro» можно подключить к действующей подписке bee и самостоятельно выбрать пакет минут — от 0 до 2000. Опция также входит в готовую подписку bee pro, в которую включено 700 минут.

По словам заместителя гендиректора «Билайна» Олега Решетина, оператор развивает линейку bee в формате, позволяющем клиентам выбирать готовые тарифные решения или самостоятельно формировать набор услуг. Новая опция должна сохранить доступ к интернету в течение нескольких дней после ухода баланса в минус.

Условия «безлимита pro» действуют для актуальных подписок bee на номерах «Билайна» в России, за исключением отдельных территорий, включая Чукотский АО, Таймырский Долгано-Ненецкий округ, Норильск и Игарку. В Москве расценки стартуют от 620 рублей в месяц.