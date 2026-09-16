На Starship впервые повторно установили уже использовавшиеся защитные плитки с «морского» космического корабля

Компания SpaceX заявляет о нескольких усовершенствованиях теплозащитного экрана Starship для 14-го испытательного полета.

Модернизация включает в себя добавление дополнительных механизмов крепления к плиткам в местах, которые считаются наиболее подверженными риску отрыва во время подъема, устранение недавно обнаруженных путей циркуляции плазмы за плитками, а также использование изогнутой конструкции плиток на нескольких участках, что, как показала практика, позволяет снизить нагрев в зазорах между плитками.

Наконец, две плитки, извлеченные с корабля Ship 40, планируется повторно использовать на корабле Ship 41, что станет первым случаем повторного использования плиток на Starship.

Напомним, Starship Ship 40 стал участником 13-го испытательного полета — одного из самых успешных в программе Starship. Он долгое время оставался в океане после приводнения.

Илон Маск сообщил, что SpaceX начнет развертывать спутники Starlink V3 уже в этом месяце, а первый орбитальный запуск ракеты ожидается 22 сентября.