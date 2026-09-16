Луна и Венера будто встретились в небе — Роскосмос показал редкое сближение

На самом деле космических соседей разделяли примерно 100 млн км

Наука и космосРоскосмос

Роскосмос опубликовал фото сближения Луны и Венеры, которое жители западных и южных регионов России могли наблюдать 14 сентября.

14 сентября жители регионов в западной и южной части России могли наблюдать красивое явление - сближение Луны и Венеры с едва заметным покрытием
Роскосмос 
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Источник изображения: Роскосмос // Тимофей Иванов, «Волгоградский планетарий»

С точки зрения наблюдателя с Земли Луна и Венера действительно находились рядом на небесной сфере, но в пространстве между ними оставалось колоссальное расстояние.

По данным Роскосмоса, в момент наблюдения оно составляло примерно 100 млн км.

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