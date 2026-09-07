Представлен Smart Watch Face 2 — теперь он сможет «смотреть» на водителя

Новый ИИ-помощник получил поворотную конструкцию, более живые эмоции и появится в продаже уже 7 сентября

Xiaomi Smart Watch Face 2 поступит в продажу 7 сентября в магазине Xiaomi Auto. Аксессуар совместим со всей линейкой автомобилей Xiaomi, включая Xiaomi SU7, SU7 Ultra, YU7 и SkyNomad.

Главным изменением по сравнению с предыдущим поколением стала новая конструкция с поворотной «головой», благодаря которой устройство стало заметно более интерактивным.

ИИ-помощник Smart Watch Face 2 способен взаимодействовать с водителем взглядом, реагировать на легкое прикосновение и показывать различные эмоции. Устройство понимает голосовые команды, но теперь делает акцент не только на функциональности, но и на эмоциональном взаимодействии. Xiaomi рассчитывает таким образом усилить ощущение присутствия виртуального помощника и добавить автомобилю индивидуальности.

Предыдущее поколение Smart Watch Face продается за 700 юаней и устанавливается над центральным экраном. Оно может отображать погоду, запас хода, мощность, время, скорость, пробег и перегрузки, а также поддерживает голосовое общение через Xiao Ai и различные анимационные пасхалки.