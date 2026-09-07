Пользователь заказал Nvidia RTX 5080 за $1389 на Amazon, а вместо видеокарты получил термос

Покупатель заказал на Amazon флагманскую RTX 5080 с водяным охлаждением за $1389. Из-за 360-мм радиатора коробка такой видеокарты должна быть довольно крупной, поэтому подозрения возникли сразу после доставки: посылка оказалась слишком маленькой. Внутри вместо дорогой видеокарты обнаружились лишь термос и рекламная листовка.

Продавец заявил, что термос является бесплатным подарком, а сама видеокарта будет отправлена отдельной посылкой в течение семи рабочих дней. В листовке покупателя призывали обращаться по адресу Support@AmazonService.xyz для отслеживания доставки или оформления возврата. Однако этот домен не имеет отношения к официальному Amazon. По мнению покупателя, схема была рассчитана на то, чтобы перевести общение за пределы площадки и затянуть время до окончания стандартного 30-дневного периода возврата.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Покупатель не стал следовать инструкциям мошенников и оформил возврат непосредственно через Amazon, одновременно пожаловавшись на продавца.

Подобные схемы с видеокартами уже встречались: вместо RTX 5080 покупатели получали кирпичи или более дешевые модели в коробках от дорогих карт.