К Земле приближается плазменное облако. Ожидается магнитная буря

Солнечная активность резко пошла на спад после серии вспышек. Уже около 12 часов график практически не показывает новых событий, однако расслабляться рано: выброшенное во время вспышки облако плазмы продолжает двигаться в сторону Земли.

Плазменному выбросу, летящему со скоростью примерно 600–1000 км/с, требуется несколько суток, чтобы преодолеть расстояние в 150 млн км между Солнцем и Землёй. Сейчас облако, вероятно, находится между орбитами Меркурия и Венеры, а его прибытие ожидается в пятницу.

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При этом прогноз оказался мягче первоначального. Ожидавшуюся магнитную бурю уровня G3 теперь оценивают преимущественно в диапазоне G1–G2. Геомагнитные возмущения могут сохраняться до двух суток, поскольку ситуацию способна усилить корональная дыра, уже наблюдаемая на Солнце.

Таким образом, несмотря на внезапное затишье на самом Солнце, для Земли самое интересное только начинается. Если расчёты подтвердятся, уже в ближайшие дни планету накроет облако солнечной плазмы.