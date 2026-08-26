Xiaomi создала первый в Китае 3-нм чип для автопилота — до 1000 TOPS и ИИ-модели на 200 млрд параметров

Xiaomi представила собственный автомобильный чип Xring D100, предназначенный для систем интеллектуального вождения. Компания называет его первым в Китае чипом для автопилота, изготовленным по 3-нм техпроцессу. Он получил 20-ядерный CPU и 16-ядерный NPU, а объём поддерживаемой памяти достигает 160 ГБ.

Главная особенность Xring D100 — высокая производительность для локальной работы ИИ. По предварительным оценкам, вычислительная мощность чипа составляет от 700 до 1000 TOPS. Он также способен обеспечивать работу больших моделей с числом параметров до 200 млрд непосредственно в автомобиле.

Переход на собственный чип позволит Xiaomi контролировать практически всю аппаратно-программную цепочку — от процессора и контроллера до базового ПО. Это должно снизить зависимость от сторонних поставщиков и потенциально уменьшить себестоимость систем интеллектуального вождения при массовом производстве.

Сейчас автомобили Xiaomi SU7 и YU7 используют решения Nvidia мощностью около 700 TOPS. Xring D100 ещё предстоит сертификация и масштабное тестирование, поэтому пока неизвестно, какая именно модель первой получит новый чип. Одним из наиболее вероятных кандидатов называют обновлённый YU7.