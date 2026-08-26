SpaceX показала первый гигантский Terabay для Starbase Louisiana — он рассчитан на 30 запусков Starship в день

Появились новые детали будущего космодрома Starbase Louisiana в Луизиане. На опубликованном рендере показано огромное здание Terabay с тремя воротами для строительства и обслуживания космических кораблей.

Новый космодром в округе Вермилион станет крупнейшим объектом SpaceX. Компания планирует инвестировать в проект более $100 млрд и рассчитывает проводить здесь до 30 запусков Starship в сутки. Строительство намечено на 2027 год, а первый запуск — на 2029-й.

Комплекс задумали практически автономным: на его территории разместят производство топлива, собственную энергетику, порт глубоководного типа и аэропорт. Масштабный проект также должен создать более 3000 рабочих мест.

При этом SpaceX намерена участвовать в проектах по защите побережья и восстановлению водно-болотных угодий. Это особенно актуально для Луизианы, где береговая линия активно размывается.

Илон Маск уже заявил, что объект создаст более 10 000 новых рабочих мест, а жители этого региона получат скидку 50% на Starlink.

На днях на Starbase состоялась традиционная церемония завершения монтажа основного стального каркаса нового гигантского здания Gigabay компании SpaceX.