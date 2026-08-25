Представлен первый в истории процессор Arm: 100 млрд транзисторов, до 136 ядер, DDR5-8800 и до 6 ТБ

На конференции Hot Chips 2026 компания Arm раскрыла подробности AGI — процессора для инфраструктуры искусственного интеллекта и интеллектуальных агентов. Это первый самостоятельно разработанный Arm чип, запущенный в серийное производство за 36 лет существования компании.

Процессор построен на ядрах Neoverse V3 третьего поколения с архитектурой Armv9.2. В максимальной конфигурации он получил 136 ядер, каждое из которых оснащено 2 МБ собственного кэша L2 и работает на частоте до 3,7 ГГц.

Чип производится по 3-нм техпроцессу TSMC N3P и состоит из двух чиплетов. Каждый содержит более 50 млрд транзисторов, то есть суммарно процессор насчитывает около 100 млрд. Максимальный TDP достигает 300 Вт. Память и интерфейсы ввода-вывода интегрированы непосредственно в процессор, благодаря чему задержка доступа к памяти составляет менее 100 нс.

AGI поддерживает DDR5-8800 и до 6 ТБ памяти на один процессор. Также предусмотрены 96 линий PCIe Gen6, CXL 3.0 и межсоединение AMBA CHI.

Таким образом, Arm впервые вышла за рамки разработки процессорных архитектур и представила собственный полноценный серверный чип, ориентированный на ИИ-нагрузки.