Умный замок Xiaomi, который поддерживает множество способов разблокировки, поступил в продажу в Китае

Компания Xiaomi выпустила в Китае умный дверной замок Smart Lock 5C. Новинка уже появилась в продаже на JD.com, а стартовая цена составила 659 юаней.

Замок поддерживает несколько способов разблокировки: отпечаток пальца, постоянный или временный пароль, механический ключ, приложение Mi Home, Bluetooth, NFC-смартфон, часы или браслет Xiaomi, а также NFC-карту.

Для биометрической идентификации используется полупроводниковый сканер с алгоритмами машинного обучения. Заявленная скорость распознавания отпечатка составляет не более 0,5 секунды, точность — 99,29%. Система способна адаптироваться к особенностям отпечатков пользователя в процессе эксплуатации.

За безопасность отвечает встроенная муфта и цилиндр замка класса C, проходящий через весь корпус. Такая конструкция должна препятствовать открытию механизма после снятия внешней панели и выдерживать попытки силового воздействия на ручку.

Замок также отслеживает состояние двери и подает звуковой сигнал при обнаружении нештатной ситуации. При подключении Bluetooth Mesh-шлюза уведомления можно получать удаленно через Mi Home.

Питание осуществляется от четырех щелочных батареек, которых, по заявлению производителя, хватает примерно на год. При критическом разряде предусмотрен аварийный запуск, а после полной разрядки батарей замок можно временно запитать от внешнего источника через USB-C, расположенный с внешней стороны двери.