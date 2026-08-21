Представлен новейший дверной замок Xiaomi, который поддерживает девять способов разблокировки

Новинка уже вышла в Китае

Xiaomi выпустила умный дверной замок Smart Door Lock 5C, который оценили в 659 юаней. Устройство выполнено в минималистичном стиле с цельной панелью.

Xiaomi Smart Lock 5C поддерживает девять способов разблокировки, включая отпечаток пальца, фиксированный пароль, механический ключ, разблокировку через Bluetooth с помощью приложения Mi Home и периодический/одноразовый пароль.

Замок получил полупроводниковый сканер отпечатков пальцев с алгоритмами искусственного интеллекта. Производитель заявляет скорость распознавания до 0,5 секунды и точность 99,29%. Среди защитных функций — распознавание отпечатка при нажатии, цилиндр замка класса C и отдельная механическая ручка-защелка с внутренней стороны.

Smart Door Lock 5C работает от четырех щелочных батареек, которых должно хватать примерно на год. Предусмотрены аварийный запуск и внешнее питание через USB-C.

Замок можно подключить к устройствам с Bluetooth Mesh и получать удаленные уведомления о событиях и тревогах.

Кроме того, он поддерживает Xiaomi Surge Smart Connect, позволяя интегрировать его с другими устройствами экосистемы умного дома.