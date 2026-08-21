BMW XM полностью провалился: флагманский кроссовер продается даже хуже снятого с производства родстера Z4

BMW XM, который задумывался как флагманская модель подразделения M, оказался на грани исчезновения из-за крайне низких продаж. В 2025 году по всему миру реализовали лишь 7608 автомобилей, что даже меньше результата снятого с производства родстера Z4.

В 2026 году ситуация продолжила ухудшаться. К июню продажи XM составили всего 2816 машин — на 22,4% меньше, чем годом ранее. Особенно слабые результаты модель показывает в Китае и США, которые BMW изначально рассматривала как ключевые рынки для этого автомобиля.

При запуске XM компания рассчитывала, что на Китай придется около 23% мировых продаж, а США обеспечат 26%. Однако эти прогнозы не оправдались. Высокая цена и неоднозначный дизайн ограничили спрос на подключаемый гибридный кроссовер.

Дополнительным признаком неопределенного будущего XM стало отсутствие каких-либо тестовых прототипов обновленной версии. Спустя примерно четыре года после дебюта автомобиля BMW обычно уже должна была начать испытания рестайлинговой модели. Пока же не замечено ни прототипов обновленного XM, ни признаков разработки второго поколения.

Это может означать, что BMW решила вовсе отказаться от планового обновления модели и прекратить ее выпуск после завершения текущего жизненного цикла.