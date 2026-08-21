Плато Маньпупунёр показали через объектив спутника Роскосмоса «Ресурс-П»

Оно расположено в Республике Коми

Плато Маньпупунёр в Республике Коми запечатлели сразу с двух ракурсов — с поверхности Земли и со спутника «Ресурс-П» Роскосмоса.

Главная достопримечательность плато — семь гигантских каменных столбов высотой от 30 до 42 метров, сформировавшихся в результате многомиллионного выветривания.

Около 200 млн лет назад здесь находился высокий горный хребет. Под воздействием ветра, дождя, мороза и солнечного тепла мягкие породы постепенно разрушались, а более устойчивые кварциты и сланцы сохранились.

Со временем они превратились в причудливые каменные останцы, которые сегодня считаются одной из главных природных достопримечательностей Урала.