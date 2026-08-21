Создан для больших многоразовых ракет: мощнейший китайский двигатель с тягой 132 тс выдержал испытание

Китайская компания DeepBlue Aerospace успешно завершила 100-секундное испытание жидкостного ракетного двигателя Thunder-RS, работающего на жидком кислороде и керосине. Он станет вспомогательным двигателем многоразовой ракеты Nebula-2.

Во время испытания двигатель развил тягу 1297,5 кН, что соответствует примерно 132,3 тонны силы (тс). Все ключевые параметры соответствовали расчетным требованиям, подтвердив работоспособность силовой установки и эффективность системы тепловой защиты камеры сгорания.

Thunder-RS использует газогенераторный цикл, игольчатый инжектор и технологию интегрального металлического литья с применением 3D-печати. Разработчики называют его самым мощным в Китае жидкостным кислородно-керосиновым двигателем с игольчатым инжектором и газогенераторным циклом.

Успешное испытание продолжительностью 100 секунд стало важным этапом в разработке силовой установки для Nebula-2. Параллельно DeepBlue Aerospace ускоряет создание самой ракеты: одновременно разрабатываются ее конструкция, авионика, системы навигации и возвращения.