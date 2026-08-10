Маск: в будущем все автомобили будут оснащены Starlink
Появились новые фото Cybercab
Илон Маск заявил, что в будущем Starlink будет интегрирован во все автомобили. Он не уточнил, идёт ли речь обо всех автомобилях или только о тех, которые будет выпускать Tesla.
По его мнению, именно спутниковая сеть SpaceX способна обеспечить сверхвысокую пропускную способность для подключения миллиардов машин по всему миру.
В будущем все автомобили будут оснащены Starlink. Это единственный способ обеспечить сверхвысокую пропускную способность для миллиардов транспортных средств.
Илон Маск
Поводом для комментария стали фотографии роботакси Tesla Cybercab с необычной установкой терминала Starlink. Спутниковая антенна практически не выступает за пределы кузова и закрыта золотистой крышкой, благодаря чему выглядит как штатный элемент автомобиля. Это заметно отличается от более ранних решений с явно заметным оборудованием.
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