Маск: в будущем все автомобили будут оснащены Starlink

Илон Маск заявил, что в будущем Starlink будет интегрирован во все автомобили. Он не уточнил, идёт ли речь обо всех автомобилях или только о тех, которые будет выпускать Tesla.

По его мнению, именно спутниковая сеть SpaceX способна обеспечить сверхвысокую пропускную способность для подключения миллиардов машин по всему миру.

В будущем все автомобили будут оснащены Starlink. Это единственный способ обеспечить сверхвысокую пропускную способность для миллиардов транспортных средств. Илон Маск

Фото SawyerMerritt

Фото SawyerMerritt

Поводом для комментария стали фотографии роботакси Tesla Cybercab с необычной установкой терминала Starlink. Спутниковая антенна практически не выступает за пределы кузова и закрыта золотистой крышкой, благодаря чему выглядит как штатный элемент автомобиля. Это заметно отличается от более ранних решений с явно заметным оборудованием.