В России запускают 3D-печать деталей авиадвигателей высокотемпературной керамикой

«Центр аддитивных технологий» (ЦАТ) госкорпорации «Ростех» начал отработку передовой технологии 3D-печати керамикой. С её помощью можно изготавливать высоконагруженные детали авиационных двигателей, которые смогут выдержать температуру более 1500 °C.

Фото: ОДК

На площадке ЦАТ установлен промышленный 3D-принтер, который позволяет «напечатать» керамические изделия с толщиной стенки до 15 мм. Это стало возможным за счет применения нового состава материала и режимов термообработки. В Ростехе отмечают, что эта технология является одной из самых сложных, поскольку уже при толщине детали 6-8 мм стандартные режимы могут привести к появлению трещин.

Фото: ОДК

Генеральный директор ЦАТ Алексей Мазалов рассказал, что применение керамики позволит внедрить новые решения при создании авиадвигателей, в том числе изготавливать стержни для литья лопаток двигателей и повышать устойчивость деталей к высоким температурам. Сейчас специалисты отрабатывают изготовление тиглей для плавки жаропрочных сплавов, керамических стержней для литья лопаток газотурбинных двигателей и других элементов.