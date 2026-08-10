ВСМ Москва — Санкт-Петербург: готова больше половины опор крупнейшей эстакады
Ее протяженность превысит 14 км
На границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области продолжается строительство крупнейшей железнодорожной эстакады высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Сооружение пройдет над трассой М-11 «Нева» и тремя реками — Мурзинкой, Кузьминкой и Славянкой.
На сегодняшний день специалисты возвели 234 из 428 опор, то есть более половины запланированного количества. Об этом рассказали в пресс-службе РЖД. Высота конструкции будет меняться в зависимости от рельефа — от 2,5 до 14,5 м.
Особые требования к строительству связаны с геологией участка. Здесь преобладают торфяные и суглинистые грунты, поэтому основание дополнительно укрепляют: слабые слои заменяют и стабилизируют цементом. Для каждой опоры предусмотрен фундамент на буронабивных сваях. Всего их планируется установить около 3500, почти 2300 уже погружены.
Строительные работы идут круглосуточно. В наиболее загруженные периоды на площадке одновременно работают до 450 специалистов и свыше 160 единиц техники, включая краны, буровые установки, экскаваторы и самосвалы. Такая технология позволяет адаптировать конструкцию к сложным условиям участка и обеспечить необходимую надежность сооружения.
Строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург: что уже известно о проекте
Мы уже рассказывали о ходе строительства высокоскоростной магистрали: по данным на начало 2026 года, Минтранс анонсировал полномасштабное развёртывание работ сразу на всей трассе протяжённостью около 700 км. Магистраль пройдёт через шесть регионов России, а её запуск запланирован на 2028 год — поезда будут преодолевать расстояние между двумя столицами за 2 часа 15 минут.
К середине 2026 года на стройке задействованы более 28 тысяч строителей и свыше 10 тысяч единиц техники. Тестовый участок от станции Крюково до станции Новая Тверь (129 км) служит испытательным полигоном для будущего подвижного состава — поезда «Белый кречет», способного разгоняться до 400 км/ч.
Параллельно ведётся подготовка инфраструктуры пути: ещё в сентябре 2025 года на рельсосварочном предприятии в Санкт-Петербурге началась сварка специальных рельсов марки ДТ350ВС400 — отечественной разработки ЕВРАЗа и РЖД, рассчитанной на скорости до 400 км/ч и диапазон температур от −60 до +60 °С.
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