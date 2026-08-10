ВСМ Москва — Санкт-Петербург: готова больше половины опор крупнейшей эстакады

На границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области продолжается строительство крупнейшей железнодорожной эстакады высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Сооружение пройдет над трассой М-11 «Нева» и тремя реками — Мурзинкой, Кузьминкой и Славянкой.

На сегодняшний день специалисты возвели 234 из 428 опор, то есть более половины запланированного количества. Об этом рассказали в пресс-службе РЖД. Высота конструкции будет меняться в зависимости от рельефа — от 2,5 до 14,5 м.

Особые требования к строительству связаны с геологией участка. Здесь преобладают торфяные и суглинистые грунты, поэтому основание дополнительно укрепляют: слабые слои заменяют и стабилизируют цементом. Для каждой опоры предусмотрен фундамент на буронабивных сваях. Всего их планируется установить около 3500, почти 2300 уже погружены.

Строительные работы идут круглосуточно. В наиболее загруженные периоды на площадке одновременно работают до 450 специалистов и свыше 160 единиц техники, включая краны, буровые установки, экскаваторы и самосвалы. Такая технология позволяет адаптировать конструкцию к сложным условиям участка и обеспечить необходимую надежность сооружения.