Intel готовит «ядерный ответ» AMD — компания выпустит 256-ядерный Xeon

И у него все ядра будут большими — никаких энергоэффективных

Intel готовит настоящий «ядерный ответ» AMD: флагман серверного семейства Diamond Rapids, которое выйдет под брендом Xeon 7, получит до 256 производительных P-ядер. То есть по максимальному числу ядер Intel сравняется с будущими AMD EPYC Venice на архитектуре Zen 6.

Ранее планы Intel выглядели еще масштабнее. Для Diamond Rapids-HD приписывали процессоры на 384 и даже 512 ядер, причем речь шла об энергоэффективных E-ядрах. Однако от этих вариантов, судя по всему, компания отказалась. Проект 512-ядерного процессора якобы закрыли еще на этапе формирования характеристик, а в конце прошлого года направление Diamond Rapids-HD существенно пересмотрели.

В актуальной версии семейства ставка сделана на производительные P-ядра. По предварительным данным, Diamond Rapids должен увеличить плотность таких ядер примерно на 50% относительно Granite Rapids. Нынешние Xeon 6900P предлагают до 128 ядер.

256-ядерный Diamond Rapids сможет напрямую соперничать с AMD по количеству ядер: в линейке EPYC Venice на Zen 6 заявлены, в частности, 256-ядерный EPYC 9996 и 192-ядерный EPYC 9966. Впрочем, Intel приходится конкурировать уже не только с AMD. Nvidia и другие компании также развивают собственные процессоры для ИИ-серверов и облачных платформ, объединяя CPU и GPU в тесно связанные вычислительные системы.

Одной гонкой ядер серверный рынок не выиграть, поэтому новая серверная платформа Intel принесет и другие изменения. Diamond Rapids получит новую масштабируемую архитектуру, поддержку PCI Express 6.0 и более производительную подсистему памяти. Компания рассчитывает использовать новое поколение Xeon не только в традиционных серверных задачах, но и в инфраструктуре искусственного интеллекта.

Diamond Rapids станет для Intel важной попыткой вернуть Xeon конкурентоспособность в верхнем сегменте. В дальнейшем линейку серверных процессоров должна продолжить серия Coral Rapids.