Зарядка раз в три дня, Snapdragon 6s Gen 4, камера Sony и IP64. Рассекречен бюджетный смартфон Moto G Max

Motorola рассекретила новый смартфон Moto G Max. «Фишкой» устройства станет аккумулятор —производитель обещает до трех дней работы без подзарядки. Емкость батареи составит 7000 мАч.

Смартфон получит Snapdragon 6s Gen 4 в связке с оперативной памятью LPDDR5X и флеш-памятью UFS 3.1. Диагональ экрана составит 6,72 дюйма, разрешение — Full HD+, кадровая частота — 120 Гц. В главном модуле основной камеры разместится 50-мегапиксельный сенсор Sony Lytia 600, разрешение датчика сверхширокоугольной камеры составит 8 Мп, разрешение фронтальной камеры — 32 Мп.

Motorola не стала отказываться и от привычных вещей: в смартфоне сохранится 3,5-мм разъем для наушников. Кроме того, Moto G Max получит стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и защиту IP64.

Стоимость Moto G Max пока не объявлена, но близкий по характеристикам Moto G57 Power на старте стоил около $145.