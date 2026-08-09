С мотором Bosch, батареей 500 Вт·ч и странной вилкой: Superior выпустила необычный городской электровелосипед eWAY 6.1

Superior представила городской электровелосипед eWAY 6.1. Новинка получила центральный мотор Bosch, интегрированную в раму батарею, планетарную втулку Shimano Nexus и необычную переднюю подвеску с одним амортизатором.

Главная особенность eWAY 6.1 — моноподвесная вилка. Вместо привычных двух амортизационных стоек здесь используется один амортизатор с ходом всего 25 мм. Такая конструкция предназначена не для бездорожья, а для сглаживания мелких неровностей, стыков асфальта и небольших бордюров.

Дополнительный комфорт обеспечивает амортизационный подседельный штырь. Вместе с передней подвеской он должен смягчать удары при езде по разбитым городским дорогам.

Электрическая система построена на компонентах Bosch. Центральный мотор Active Line Plus развивает до 50 Н·м крутящего момента. Питание обеспечивает аккумулятор Bosch PowerTube емкостью 500 Вт·ч, полностью спрятанный внутри рамы. Заявленный запас хода Superior не указывает, поскольку он сильно зависит от веса велосипедиста, температуры, рельефа и выбранного уровня электрической поддержки.

За переключение передач отвечает семиступенчатая планетарная втулка Shimano Nexus. В отличие от обычного переключателя, ее механизм закрыт от грязи и требует меньше обслуживания. Цепной привод практически полностью закрыт кожухом.

Superior не стала экономить на оснащении. eWAY 6.1 штатно получил полноразмерные крылья, светотехнику Spanninga, подножку и задний багажник.

За комфорт и богатую комплектацию приходится платить весом — электровелосипед весит 29,1 кг. Рекомендованная цена Superior eWAY 6.1 составляет 3400 евро. Электровелосипед доступен в Германии и других странах Евросоюза.