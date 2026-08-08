120 Гц и 7500 мАч за 220 евро. Redmi 17 вышел в Европе

Xiaomi начала продажи в Европе Redmi 17. Бюджетный смартфон уже появился у некоторых немецких продавцов по цене от 220 евро, а также добрался до Испании и ряда других стран. Пока модель доступна не везде, но Xiaomi постепенно расширяет ее присутствие на европейском рынке.

«Фишкой» Redmi 17 стала батарея емкостью 7500 мА·ч с поддержкой 45-ваттной зарядки. Но за столь емкий аккумулятор пришлось заплатить габаритами: толщина корпуса составляет 8,8 мм, масса — 232 грамма.

Смартфон получил 6,9-дюймовый экран с кадровой частотой 120 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 7i. При этом разрешение составляет всего 1600 × 720 пикселей. В основе аппаратной платформы лежит SoC MediaTek Helio G91 Ultra (платформа не поддерживает 5G).

Базовая версия имеет 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти eMMC. Также доступны конфигурации 4/256, 6/128 и 6/256 ГБ. Поддерживаются карты microSD, но слот гибридный — придется выбирать между картой памяти и второй SIM-картой. Основная камера представлена 50-мегапиксельным сенсором.