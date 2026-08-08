Android 17 станет последним большим обновлением для Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra и Galaxy S23 FE

Samsung подтвердила, что смартфоны серии Galaxy S23 получат Android 17 с оболочкой One UI 9.0, и это будет последнее крупное обновление Android для Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra и Galaxy S23 FE.

Все модели серии вышли в 2023 году с Android 13 и One UI 5.1. Samsung изначально обещала для них четыре крупных обновления операционной системы, поэтому Android 17 станет финальным в рамках заявленной программы.

Первые три обновления владельцы уже получили, сейчас устройства работают на One UI 8.5 на базе Android 16 QPR2. После выхода Android 17 обновиться до Android 18 смартфоны серии S23 уже не смогут.