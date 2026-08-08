Смартфоны будут снимать в HDR без склейки кадров — Samsung уже сделала такой сенсор: представлен 200-мегапиксельный ISOCELL HPC

Samsung представила новый сенсор ISOCELL HPC для флагманских смартфонов. Эта 200-мегапиксельная матрица стала первой моделью компании с архитектурой DeepPix, которая должна заметно улучшить HDR, цифровой зум, съемку в темноте и качество видео.

Оптический формат ISOCELL HPC — 1/1,3 дюйма, размер пикселей — 0,6 мкм. Максимальное разрешение снимков составляет 16 384 × 12 288 пикселей.

Главным нововведением стала архитектура DeepPix с технологией Front Deep Trench Isolation. Она увеличивает объем заряда, который может накапливать каждый пиксель. Показатель Full Well Capacity вырос на 60% по сравнению с предыдущим поколением. Это должно помочь одновременно сохранять детали в ярких и темных участках кадра, снижать шум и расширять динамический диапазон.

Особенно заметным эффект должен быть при съемке против солнца, яркого неба, ночных фонарей и других высококонтрастных сцен. При этом Samsung впервые реализовала в таком сенсоре однокадровый 16-битный HDR. Матрица способна получать расширенный динамический диапазон за один снимок, без объединения нескольких кадров с разной экспозицией. По заявлению компании, объем цветовой информации в таком режиме в четыре раза выше, чем у традиционных HDR-решений.

Однокадровый HDR работает и при кадрировании — ISOCELL HPC поддерживает режимы зума 1x, 1,5x, 2x, 3x и 4x, используя обработку непосредственно на матрице. Это должно помочь сохранить детализацию и динамический диапазон при зуме.

Сенсор также получил технологию объединения пикселей Tetra2pixel, фазовый автофокус Super QPD и технологию Smart-ISO Pro HDR. Для последующей профессиональной обработки предусмотрен вывод RAW с глубиной цвета 10, 12, 14 и 16 бит.

Возможности видеосъемки также соответствуют уровню флагманского сенсора. ISOCELL HPC поддерживает запись 8K при 30 кадрах/с и 4K при частоте до 180 кадров/с. В разрешении Full HD доступна сверхзамедленная съемка со скоростью до 360 кадров/с, хотя в этом режиме автофокус отключается.

Samsung пока не раскрыла, какой смартфон первым получит ISOCELL HPC. Ожидается, что дебют может состояться уже в сентябре в одном из китайских флагманов. Среди потенциальных кандидатов — Oppo Find X10 и Vivo X500. Не исключено, что новый датчик может получить и Samsung Galaxy S27 Ultra.