SpaceX оставляет конкурентов без пути в космос: ракеты Falcon 9 заняты Starlink до 2028–2029 года. Для многих стартапов ожидание может оказаться критичным

Доля запусков Starlink выросла до 79%, а спутниковые компании сообщают, что свободных мест на Falcon 9 почти не осталось

SpaceX всё активнее использует ракеты Falcon 9 для развития собственной спутниковой сети Starlink, оставляя всё меньше возможностей для сторонних заказчиков. Если в 2020 году на миссии Starlink приходилось 54% запусков Falcon 9, то в 2026 году их доля выросла примерно до 79%. Несколько спутниковых компаний уже получили уведомления, что ближайшие свободные места для их аппаратов появятся только в 2028–2029 годах.

Причина заключается в самой бизнес-модели SpaceX. Компания одновременно остаётся крупнейшим коммерческим оператором запусков и владельцем Starlink — крупнейшей спутниковой группировки в мире. В 2025 году Starlink принёс около $11,4 млрд выручки, что составляет примерно 60% доходов SpaceX, тогда как пусковой бизнес обеспечил около $4,1 млрд. Для компании запуск собственных спутников оказывается выгоднее, чем предоставление места клиентам.

Фото: Starlink

SpaceX прямо указала в своих документах, что может отдавать приоритет собственным полезным нагрузкам перед государственными контрактами США и коммерческими заказчиками. По мере роста Starlink такой стимул только усиливается. При этом на рынке уже работает более 500 американских компаний, разрабатывающих спутники, а общий объём инвестиций в сектор с 2000 года оценивается примерно в $50 млрд. Для многих из них Falcon 9 остаётся самым доступным и востребованным способом вывести аппарат на орбиту.

Ситуацию может изменить только ввод в регулярную эксплуатацию тяжёлой ракеты Starship, которая должна значительно увеличить общую пусковую мощность SpaceX. Пока этого не произошло, Falcon 9 остаётся главным ограничением. Задержки испытывают не только стартапы: проект спутникового интернета Amazon также столкнулся с проблемами после приостановки запусков ракеты Vulcan компании United Launch Alliance.

На этом фоне другие участники рынка ищут альтернативы. Rocket Lab объявила о покупке спутникового оператора Iridium за $8 млрд, рассчитывая получить больший контроль над собственной инфраструктурой. Одновременно стоимость запусков Falcon 9 продолжает расти: если в 2013 году один запуск оценивался примерно в $54 млн, то сейчас цена достигла около $74 млн. Всё это усиливает зависимость отрасли от SpaceX и привлекает всё больше внимания к её двойной роли — крупнейшего оператора запусков и одновременно крупнейшего клиента собственных ракет.