AMD установила рекорд с $11,5 млрд за квартал: выручка дата-центров выросла более чем в 2 раза

Продажи серверных процессоров EPYC и ИИ-ускорителей Instinct принесли AMD $6,7 млрд за квартал, превзойдя ожидания аналитиков. Однако акции компании после отчёта упали более чем на 8%

AMD отчиталась о рекордной квартальной выручке в $11,5 млрд, что на 50% больше, чем годом ранее.

Главным источником роста вновь стал бизнес для дата-центров: выручка этого подразделения достигла $6,7 млрд, увеличившись сразу на 107% и обеспечив около 58% всех доходов компании. Рост связан с высоким спросом на серверные процессоры EPYC и ИИ-ускорители Instinct.

Скорректированная прибыль на акцию (non-GAAP) составила $1,66 против ожидавшихся аналитиками $1,62, а чистая прибыль достигла $2,8 млрд. По стандартам GAAP компания заработала $2,3 млрд, или $1,38 на акцию. Выручка также превысила прогнозы рынка: аналитики ожидали около $11,3 млрд, а подразделение дата-центров — $6,5 млрд против фактических $6,7 млрд.

Фото: AMD

Остальные направления показали смешанные результаты. Клиентский бизнес, включающий процессоры для ПК, вырос на 23%, до $3,1 млрд. Выручка игрового подразделения сократилась на 31% — до $779 млн из-за снижения спроса на полузаказные чипы, а направление встроенных решений увеличило продажи на 19%, до $977 млн.

Глава AMD Лиза Су заявила, что компания входит во вторую половину года с высоким темпом роста благодаря ускорению продаж EPYC и началу масштабного развёртывания серверной платформы Helios.

На 3 квартал AMD прогнозирует выручку в диапазоне $12,7–13,3 млрд, что соответствует росту примерно на 41% год к году и превышает консенсус-прогноз аналитиков в $12,5 млрд.

Отчёт AMD вышел вскоре после публикации результатов Intel. Конкурент сообщил о квартальной выручке $16,1 млрд (+25%), а подразделение Data Center and AI увеличило продажи на 59%, до $6,3 млрд.

Несмотря на рекордные показатели AMD и превышение ожиданий рынка, акции компании на внебиржевых торгах после публикации отчёта снизились более чем на 8%.