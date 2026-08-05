Новый минивэн АвтоВАЗа с 9-ступенчатым «автоматом» и 2,0-литровым мотором оценили в 5,1 млн рублей. Раскрыта стоимость SKM M9
Цена максимально оснащенной версии будет доходить до 5,5 млн рублей
Нижегородская «Промтех» начала принимать заказы на новый минивэн SKM M9. Как выяснил «Журнал Авито Авто», на старте продаж автомобиль предложат в двух пассажирских комплектациях по цене от 5,1 млн рублей.
Проект реализован совместно с АвтоВАЗом. «Промтех» отвечает за производство автомобилей, а АвтоВАЗ займется продажами, сервисным обслуживанием и развитием дилерской сети. Купить новинку можно будет как напрямую у производителя, так и через дилеров Lada.
На первом этапе покупателям предложат две версии. Комплектация «Трансфер» оценена минимум в 5,1 млн рублей, а более оснащенная «Бизнес» — от 5,35 млн рублей.
Во всех исполнениях SKM M9 получит 2,0-литровый турбодизель SAIC мощностью 148 л.с. и 9-ступенчатый «автомат». Полный привод не предусмотрен. Длина минивэна составляет 4998 мм, дорожный просвет — 210 мм.
Версия «Трансфер» будет доступна с шестиместным или семиместным салоном, версия «Бизнес» может быть шести-, семи- или восьмиместной. Всего производитель подготовил десять вариантов компоновки салона. Позже линейку планируют расширить за счет удлиненной версии длиной 5,3 метра и модификаций с высокой крышей.
Даже базовая комплектация будет хорошо оснащена. Она получит ABS, ESP, систему контроля давления в шинах, передние и задние парковочные датчики, камеру заднего вида, две подушки безопасности, климат-контроль, круиз-контроль, бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой, мультимедийную систему с экраном диагональю 10,25 дюйма, две сдвижные двери, полностью светодиодную оптику и 17-дюймовые легкосплавные диски.
В исполнении «Бизнес» также будут кресла второго ряда с возможностью разворота на 180 градусов и откидные столики.
При этом конструкция минивэна во многом напоминает коммерческий транспорт. Сзади установлена рессорная подвеска, используются усиленные грузовые шины размерности 235/75 R17C, а водительское кресло регулируется только механически. Даже подогрев сидений в базовой комплектации отсутствует.
За доплату в 70 тыс. рублей покупатели смогут заказать заднюю пневматическую подвеску (по умолчанию она рессорная) и предпусковой подогреватель стоимостью 80 тысяч рублей. Таким образом, в максимальном оснащении цена SKM M9 будет приближаться к отметке 5,5 млн рублей.
Поставки первых автомобилей ожидаются в конце сентября — начале октября.
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