Новый минивэн АвтоВАЗа с 9-ступенчатым «автоматом» и 2,0-литровым мотором оценили в 5,1 млн рублей. Раскрыта стоимость SKM M9

Нижегородская «Промтех» начала принимать заказы на новый минивэн SKM M9. Как выяснил «Журнал Авито Авто», на старте продаж автомобиль предложат в двух пассажирских комплектациях по цене от 5,1 млн рублей.

Фото: Журнал Авито Авто

Проект реализован совместно с АвтоВАЗом. «Промтех» отвечает за производство автомобилей, а АвтоВАЗ займется продажами, сервисным обслуживанием и развитием дилерской сети. Купить новинку можно будет как напрямую у производителя, так и через дилеров Lada.

На первом этапе покупателям предложат две версии. Комплектация «Трансфер» оценена минимум в 5,1 млн рублей, а более оснащенная «Бизнес» — от 5,35 млн рублей.

Во всех исполнениях SKM M9 получит 2,0-литровый турбодизель SAIC мощностью 148 л.с. и 9-ступенчатый «автомат». Полный привод не предусмотрен. Длина минивэна составляет 4998 мм, дорожный просвет — 210 мм.

Фото: Журнал Авито Авто

Версия «Трансфер» будет доступна с шестиместным или семиместным салоном, версия «Бизнес» может быть шести-, семи- или восьмиместной. Всего производитель подготовил десять вариантов компоновки салона. Позже линейку планируют расширить за счет удлиненной версии длиной 5,3 метра и модификаций с высокой крышей.

Даже базовая комплектация будет хорошо оснащена. Она получит ABS, ESP, систему контроля давления в шинах, передние и задние парковочные датчики, камеру заднего вида, две подушки безопасности, климат-контроль, круиз-контроль, бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой, мультимедийную систему с экраном диагональю 10,25 дюйма, две сдвижные двери, полностью светодиодную оптику и 17-дюймовые легкосплавные диски.

В исполнении «Бизнес» также будут кресла второго ряда с возможностью разворота на 180 градусов и откидные столики.

При этом конструкция минивэна во многом напоминает коммерческий транспорт. Сзади установлена рессорная подвеска, используются усиленные грузовые шины размерности 235/75 R17C, а водительское кресло регулируется только механически. Даже подогрев сидений в базовой комплектации отсутствует.

За доплату в 70 тыс. рублей покупатели смогут заказать заднюю пневматическую подвеску (по умолчанию она рессорная) и предпусковой подогреватель стоимостью 80 тысяч рублей. Таким образом, в максимальном оснащении цена SKM M9 будет приближаться к отметке 5,5 млн рублей.

Поставки первых автомобилей ожидаются в конце сентября — начале октября.