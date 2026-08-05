Samsung выпустила августовский патч для смартфонов и планшетов Galaxy: исправлено 56 уязвимостей

Samsung выпустила августовское обновление безопасности 2026 года для смартфонов и планшетов Galaxy. Компания раскрыла полный список изменений: патч устраняет 56 уязвимостей.

Фото: Abhijeet Mishra / SamMobile

В состав обновления вошли 38 исправлений, подготовленных Google, а также 18 собственных исправлений Samsung. Из уязвимостей, закрытых Google, восемь имеют критический уровень опасности, еще 30 — высокий.

Собственный пакет безопасности Samsung включает два исправления высокого уровня, 14 — среднего, а также еще два исправления, для которых компания не раскрывает степень опасности.

Основная часть исправлений предназначена для смартфонов и планшетов под управлением Android 14, Android 15 и Android 16. Патч закрывает проблемы безопасности в фирменных приложениях Samsung — «Контакты», «Телефон» и «Сообщения». Кроме того, обновление устраняет уязвимости, связанные с системой управления разрешениями, буфером обмена, аудио- и видеокодеками, а также работой модема.