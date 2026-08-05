Техас поставил на паузу почти 1800 проектов дата-центров: им нужно 474 ГВт — намного больше рекордного спроса энергосистемы за всю историю

Власти Техаса приостановили рассмотрение заявок на подключение новых дата-центров к энергосистеме штата. Губернатор Грег Эбботт поручил Комиссии по коммунальным услугам Техаса (PUCT) и оператору энергосистемы ERCOT (Electric Reliability Council of Texas) провести проверку всех заявлений, прежде чем выдавать новые разрешения.

Главная причина — беспрецедентные потребности будущих объектов. В очереди на подключение сейчас находится более 1800 проектов, около 90% из которых — дата-центры. По оценке ERCOT, суммарно они могут потребовать до 474 ГВт мощности, что значительно превышает текущий исторический максимум потребления всей энергосистемы Техаса.

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Теперь девелоперам придётся предоставить подробную информацию о потреблении электроэнергии и воды, системах охлаждения, собственных источниках генерации, налоговых льготах, владельцах объектов и мерах по снижению воздействия на местные сообщества. Проекты, которые не выполнят эти требования, не смогут подключиться к сети. По словам Эбботта, приоритетом остаются безопасность жителей и надёжность энергоснабжения штата.

Поводом для ужесточения контроля стало недавнее исследование PUCT. Регулятор направил запросы 377 компаниям, строящим дата-центры, однако ответы предоставили только 28 из них. Власти сочли это недостаточным для оценки будущей нагрузки на энергосистему и водные ресурсы.

Ограничения распространяются не на все проекты. Они не затрагивают дата-центры за пределами зоны обслуживания ERCOT, а также площадки с собственной генерацией, которым не требуется подключение к общей сети.

Решение уже вызвало критику: одни политики считают его слишком мягким, другие — запоздалым. Тем не менее для отрасли, где скорость строительства напрямую зависит от быстрого доступа к электроэнергии, новая проверка может существенно замедлить запуск крупных ИИ-дата-центров.