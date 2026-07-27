Европейские Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus и Galaxy S23 Ultra получили свежайшее июльское обновление

Полные прошивки для европейских версий смартфонов уже появились на серверах компании, что обычно предшествует массовому OTA-обновлению

Samsung начала загружать на свои серверы полные прошивки One UI 8.5 для смартфонов серии Galaxy S23 в Европе.

Речь идет об июльском обновлении на базе Android 16. Апдейт предназначен для моделей Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra. Он включает июльский патч безопасности Android, который, по данным Samsung, устраняет 57 выявленных уязвимостей системы.

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Пока обновление доступно в виде ODIN-файлов, предназначенных для ручной установки. Такие пакеты позволяют установить новую версию программного обеспечения без ожидания поэтапного OTA-развертывания, однако этот способ рассчитан на опытных пользователей.

Как правило, после публикации прошивок на серверах Samsung компания начинает постепенно запускать OTA-обновление по воздуху.