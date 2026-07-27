Китайская ракета, превосходящая по высоте космический корабль Starship — Long March 7A — готова к запуску

Она установлена на стартовую площадку

Ракета-носитель Long March 7A была доставлена на стартовую площадку утром 27 июля 2026 года.

Ракета-носитель Long March 7A — это новое поколение среднеразмерных трехступенчатых жидкотопливных ракет-носителей для полетов на высокие орбиты, разработанных Китайской академией ракетостроения на основе ракеты Long March 7. Третья ступень унаследовала характеристики третьей ступени ракет серии Long March 3A и использует в качестве топлива жидкий водород и жидкий кислород.

Длина ракеты составляет 60,1 метра, а грузоподъемность на геосинхронной переходной орбите — 7 тонн. Стоит добавить, что космический корабль Starship (без ускорителя Super Heavy) имеет высоту около 50–52 метров (в зависимости от модификации).

Фото mydrivers

Основная ступень оснащена двумя жидкостными водородно-кислородными двигателями YF-75, подходит для запуска как с площадки Вэньчан, так и с площадки Сичан, и может быть оснащена двумя типами обтекателей диаметром 4,2 метра и 3,7 метра.

Перемещение ракеты на стартовую площадку знаменует собой заключительный этап подготовки к запуску. Последующие процедуры будут включать вертикальные испытания ракеты и заправку топливом. Стартовое окно, как ожидается, откроется примерно 29 июля.